ছুটির দিনে ঢাকায় আতঙ্কের সকাল

ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ। ক্ষতিগ্রস্তদের ভোগান্তির পাশাপাশি সম্ভাব্য আরও বড় ভূমিকম্পের উদ্বেগ গ্রাস করে কোটি নগরবাসীকে। দিনভর ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতাই ছিল নগর তথা দেশজুড়ে আলোচনার মূল বিষয়।
শুক্রবার ছুটির দিন। অফিস-আদালত- স্কুলের তাড়া না থাকায় রাজধানীর বেশির ভাগ মানুষ ছিল বাসায়। যারা একটু দেরিতে ওঠে, তাদের অনেকেই তখনো নাশতার টেবিলে। কেউবা আলস্যে বিছানা ছাড়েনি। গৃহিণীদের একটা বড় অংশ রান্নাঘরে ব্যস্ত। এরই মধ্যে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে দুলে উঠল রাজধানীসহ সারা দেশ। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর অদূরে, ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মাত্রায় মাঝারি শক্তির হলেও উৎপত্তিস্থল ঢাকার কাছে হওয়ায় এবং উৎস ভূগর্ভের কম গভীরে হওয়ায় ভূমিকম্পের অনুভূতি ছিল তীব্র। তাই রাজধানীবাসীর মনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে এ ভূমিকম্প। লাখো মানুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দ্রুত ছুটে বাসাবাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। এ সময় বেশ কিছু লোক সিঁড়ি দিয়ে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আহত হয়। একই অবস্থা হয় কয়েক তলা ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া অনেকের।
আহতদের বেশির ভাগ রাজধানীর পাঁচটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। ভূমিকম্পের কিছু সময় পর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর, যা পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত) জরুরি বিভাগে গিয়ে দেখা গেছে, একসঙ্গে অনেক আহত লোকের ভিড় সামলাতে বেগ পাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। নিটোরে আসা আহত তরুণ রাকিব জানান, বাসাবো বৌদ্ধমন্দির এলাকার একটি দশতলা ভবনের পাঁচতলায় রঙের কাজ করছিলেন তিনি। ভবন দুলতে শুরু করলে তিনি দৌড়ে নামতে গিয়ে পা মচকান।
রাজমিস্ত্রি সুজন মিয়া আদাবরের একটি তিনতলা নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন। ভূমিকম্প শুরু হলে তিনি তিনতলা থেকে দোতলায় লাফ দিয়ে পা ভেঙেছেন।
শ্যামলী রিং রোডের রেস্তোরাঁকর্মী তৌফিক পাঁচতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে বাঁ পা ভেঙেছেন।
জরুরি বিভাগের সিনিয়র নার্স সজল জানান, ভূমিকম্পের পর বেশির ভাগ রোগীই পায়ে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে আসছে। নিটোরের জরুরি বিভাগে গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভূমিকম্পের সময় আহত ৮৩ জন চিকিৎসা নিয়েছে। বেশির ভাগের হাত-পা ভাঙা। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের ভর্তি করা হয়েছে।
হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. আবুল কেনান জানান, ভর্তি রোগীদের সবারই ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে, প্রয়োজনে আরও অস্ত্রোপচার করা হবে।
একই চিত্র দেখা গেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়ে। সেখানে যাওয়া আহতদের বেশির ভাগের পায়ে ও মাথায় আঘাত ছিল। গতকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢামেক হাসপাতালে সারা দেশ থেকে ৪৪ জন এসে চিকিৎসা নিয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ছিল পাঁচজন—নুরুল হুদা, আশিক, আবু বক্কর সিদ্দিক, হারুন ও দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঢামেকের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেন, অনেকেই ভয়ে লাফ দিয়ে বা দৌড়ে নামতে গিয়ে আহত হয়েছে।
দুপুরে আহতদের দেখতে যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। এ সময় তিনি বলেন, সব সরকারি হাসপাতালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন কোনো রোগীর চিকিৎসায় ত্রুটি না থাকে। হতাহত বেশি আতঙ্কের কারণে। যে মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে, তার তুলনায় আহত বেশি।
এ ছাড়া কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (মিটফোর্ড হাসপাতাল) চিকিৎসা নিয়েছে আহতরা। তার মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ১০ জন, মুগদা হাসপাতালে ১১ জন এবং কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ৮ জন গিয়েছে। রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে ৫০ জনের বেশি আহত ব্যক্তি চিকিৎসা নিয়েছে।
চলমান গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে গতকাল ছুটির দিন বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। তাতে হাজারো শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী বাসায় ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না থাকলে হতাহতের ঘটনা বাড়তে পারত বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে।
ভূমিকম্পের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লাফ দিয়ে আহত হওয়া মোট ৯ শিক্ষার্থী ঢামেক হাসপাতালে যান। জিয়াউর রহমান হল, স্যার এ এফ রহমান হল, মহসিন হলসহ কয়েকটি হলে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে ও কক্ষের জিনিসপত্র এলোমেলো হয়। আহতদের মধ্যে দুজন নুরুল হুদা ও আশিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। নুরুল হুদা বলেন, ‘হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলে আতঙ্কে লাফ দিই, তাতে পা ভেঙে গেছে।’