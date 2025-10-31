হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কালিয়াকৈরে অটোরিকশা-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ২

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অটোরিকশা ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে মুনছের হোসেন মঞ্জু (২২) নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশার আরও দুই যাত্রী। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কালিয়াকৈর-ধামরাই আঞ্চলিক সড়কের কান্দাপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত মুনছের হোসেন ঢাকার ধামরাই উপজেলার বাগমারা গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে ফুলবাড়িয়া থেকে কয়লাবোঝাই একটি পিকআপ ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। পথিমধ্যে কান্দাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক মুনছের হোসেন নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে এবং পিকআপটি জব্দ করে। তবে পিকআপচালক সংঘর্ষের পরপরই পালিয়ে যান।

কালিয়াকৈর থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হারুন অর রশিদ জানান, নিহত ব্যক্তির স্বজনদের আবেদনের পর মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

