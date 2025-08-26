তিন দাবিতে ‎শাহবাগে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

তিন দফা দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময়ের বুয়েট প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান রোকনকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদও জানানো হয়।
এর আগে গতকাল ‘ব্লকেড অফ ইঞ্জিনিয়ার্স’ কর্মসূচির ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি দেয় শিক্ষার্থীরা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার শাহবাগ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের দাবি, বুয়েট শিক্ষার্থী রোকনের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের হুমকি যারা দিয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া, প্রকৌশল খাতে তিন দফা সংস্কারের উদ্দেশ্যে কমিশন গঠন করার বিষয়েও দাবি জানিয়েছেন।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবিগুলো হলো—
১.৯ম গ্রেডে ৩৩ শতাংশ কোটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের জন্য। সেই কোটা বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে এ পদে নিয়োগ দিতে হবে।
২.১০ম গ্রেডে ১০০ শতাংশ কোটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার জন্য, তা বাতিল করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
৩. বিএসসি ডিগ্রি ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার পদবি ব্যবহার করা যাবে না। যদি এই পদবি ব্যবহার করে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
সড়ক অবরোধের পর শাহবাগে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে শাহবাগ সহ আশপাশের এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।