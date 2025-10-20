সাভারে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় আরও দুই আসামি গ্রেপ্তার

ঢাকার সাভারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। আজ সোমবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ঢাকা জেলা (উত্তর) পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা আজ ভোরে গাজীপুরের কালীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি সোহেল রোজারিওকে (৪০) গ্রেপ্তার করে।
আর র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ৩টার দিকে র্যাবের একটি দল রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলার অপর আসামি বিপ্লব রোজারিওকে গ্রেপ্তার করে।
এর আগে গতকাল রোববার ভোরে একই মামলার আরও এক আসামি মিঠু বিশ্বাসকে (৩৫) গ্রেপ্তার করে সাভার মডেল থানার পুলিশ।
ভুক্তভোগী তরুণী বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেশনালসের ২০১৮-১৯ সেশনের ছাত্রী বলে জানা গেছে। তাঁর পরিবার সাভারের বিরুলিয়ায় থাকে। ১৪ অক্টোবর টিউশনি করে বাসায় ফেরার পথে তিনি ধর্ষণের শিকার হন। ঘটনার এক দিন পর ১৬ অক্টোবর তিনি সাভার থানায় মামলা করেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, সোহেল রোজারিও তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। এ সময় মিঠু বিশ্বাস ও বিপ্লব রোজারিও সোহেলকে সহায়তা করেন।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া বলেন, মিঠু বিশ্বাসকে গতকাল ভোরে গ্রেপ্তারের পর ভুক্তভোগী তরুণীর করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের রিমান্ডে আনা হয়েছে। মামলার প্রধান আসামি সোহেলকে গ্রেপ্তারের পর সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
আজ বিকেল ৪টার দিকে বিপ্লব রোজারিওকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে ওসি মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া বলেন, ‘র্যাব এখন পর্যন্ত বিপ্লবকে আমাদের হেফাজতে দেয়নি। তাঁকে হস্তান্তরের পর রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’