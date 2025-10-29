হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাতীয়করণের দাবিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত মাদ্রাসাশিক্ষক আহত

ঢামেক প্রতিবেদক

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত আহত মাদ্রাসাশিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকায় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত মাদ্রাসাশিক্ষক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাঁদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

আহত শিক্ষকেরা হলেন নজরুল ইসলাম (৫৫), ওসমান গনি (৩৫), আব্দুল জলিল (৪৫), মাসুদ আলম (৬০), আহমদ আলী (৪৫), রুহুল আমিন (৪৫), আব্দুল হাদী (৩২), রেজাউল ইসলাম (৩৫), শাহ আলম (৫৫), নুরুল ইসলাম (৫০), মো. শাহাবুদ্দিন (৩০), মোরশেদ আলম (৪৫), রুবিনা আক্তার (৩৮), আরিফুর রহমান(৩৫), আজিজুলহক (৩৫), কুলসুম আক্তার (৩৫), শাহ আলম (৪৫), আব্দুস সালামসহ (৪১) অনেকে।

শিক্ষকদের সচিবালয়ে ঢোকার চেষ্টা, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ পুলিশের

ঢামেকে আহত কয়েকজন শিক্ষক জানান, তাঁরা ১৭ দিন ধরে প্রেসক্লাবে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করছিলেন। আজকে দুপুরে বিক্ষোভ-মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে সচিবালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এ সময় পুলিশ সদস্যরা তাঁদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড, জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেন। এতে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক আহত হন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, প্রেসক্লাব এলাকা থেকে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। জরুরি বিভাগে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মুনসুর বলেন, দুপরের দিকে শিক্ষকেরা বিক্ষোভ-মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের পাশে সচিবালয়ের ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা বাধা দিলে তাঁদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। পরে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

