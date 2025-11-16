হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর বাড্ডায় বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

রাজধানীর বাড্ডায় একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে মধ্য বাড্ডা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। আগুন কীভাবে লেগেছে বা কেউ লাগিয়ে কি না—এখনো নিশ্চিত নই।’

এর আগে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত রাজধানীর একাধিক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এ ছাড়া মিরপুর, শ্যামপুর ও কারওয়ান বাজার এলাকায়ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

সম্পর্কিত

উপদেষ্টা রিজওয়ানার বাসার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

সাবেক মন্ত্রী মায়া ও স্ত্রীর নামে দুদকের দুই মামলা অনুমোদন

‎কারওয়ান বাজারে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর জুরাইনে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ১

ব্যবসায়ীর ২৭ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় মেহজাবীনের জামিন

নাশকতাকারীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিলেন ডিএমপি কমিশনার

সাভারে ৫ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বাসে আগুন

তিন দিনের আন্তর্জাতিক কৃষি ও খাদ্য সম্মেলন করবে বিএজেএফ

ভাই কাদের সিদ্দিকীকে নিয়ে আদালতে হাজিরা দিলেন লতিফ সিদ্দিকী

অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা