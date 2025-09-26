চার দিন পর উদ্ধার বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন, হাসপাতালে ভর্তি

চার দিন নিখোঁজ থাকার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও জুলাই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মাওলানা মামুনুর রশীদকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে রাজধানীর পূর্বাচলের ১ নম্বর সেক্টরের একটি মসজিদ থেকে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে তুরাগ থানা–পুলিশ।
তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম মনির বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মামুনকে উদ্ধার করে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ভর্তি করেছে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং তারা হাসপাতালে যাচ্ছেন।’
ঢাকা মহানগর পুলিশের পদস্থ এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে জানান, মামুনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা হবে।
এর আগে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন মামুন। গত বুধবার রাতে উত্তরা এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তি বিষয়টি প্রকাশ করে।
সংগঠনটির নেতারা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। এ নিয়ে স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। পাশাপাশি র্যাব, পিবিআই, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। মামুনকে উদ্ধারের দাবিতে যুবশক্তির পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটামও দেওয়া হয়েছিল।
এদিকে, গতকাল বৃহস্পতিবার এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে উদ্বেগ জানিয়ে লেখেন, ‘রাষ্ট্র নাগরিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। মামুনের নিখোঁজ হওয়া ও খোঁজ না মেলার ঘটনায় সরকারের গাফিলতি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।’ একইসঙ্গে গণমাধ্যমের ‘নীরব ভূমিকা’কেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, এই ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে পুরোনো ভয়ের সংস্কৃতি ফিরে আসতে পারে।
মামুনের সন্ধান দাবিতে আজ শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন করেন পরিবারের সদস্যরা। সেখানে তাঁরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামুনকে সুস্থ অবস্থায় পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।