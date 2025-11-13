স্ত্রীসহ দিলীপ আগারওয়ালার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য উপকমিটির সদস্য এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগারওয়াল ও তাঁর স্ত্রী সবিতা আগারওয়ালের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই আদেশ দিয়েছেন। আবেদন দুটি করেন দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, দিলীপ কুমার আগারওয়াল অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১১২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তাঁর নিজ নামে ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে ৭৫৫ কোটি ৩০ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন পাওয়া গেছে। এসব অর্থ দুর্নীতি, ঘুষ ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত বলে অভিযোগ করেছে দুদক।
অন্য আবেদনে বলা হয়েছে, দিলীপ কুমার আগারওয়ালার স্ত্রী সবিতা আগারওয়াল অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৪৫ কোটি ৭০ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তাঁর নামে ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে আটটি ব্যাংক হিসাবে ২১৩ কোটি ২৮ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এই অর্থও দুর্নীতি, ঘুষ ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বলে জানা যায়।
উভয়ের বিরুদ্ধে দুদকের অভিযোগ তদন্তের স্বার্থে তাঁদের আয়কর পর্যালোচনা করার জন্য উক্ত নথি তদন্ত কর্মকর্তার হেফাজতে নেওয়া দরকার। এ জন্য আয়কর নথি জব্দ করতে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা প্রয়োজন।