কেরানীগঞ্জে মার্কেটে আগুন: জ্বলছে কোটি টাকার দোকান, নির্বাক তাকিয়ে সালাম-সোহেল

রাজধানীর জুরাইন এলাকার ব্যবসায়ী আব্দুস সালামের জীবনের সব স্বপ্ন মুহূর্তেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেরানীগঞ্জের আগানগরে জাবালে নূর টাওয়ারে লাগা ভয়াবহ আগুনে তাঁর ছয়টি দোকান, কোটি টাকার বেশি শীতের কাপড় ও বাকিতে কেনা মালপত্র পুড়ে গেছে।
ভোর ৪টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে জুরাইন থেকে ছুটে এসে শুধু জ্বলতে থাকা দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না সালাম। আগুনের ভয়াবহতা ও ঘন ধোঁয়ার কারণে দোকানের ভেতরে ঢুকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি তিনি। চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখেছেন বছরের পর বছরের কষ্টে গড়া সম্পদ।
সালামের ভাতিজা আব্দুল আজিজ বলেন, আগের দিনই প্রায় ৬০ লাখ টাকার শীতের পোশাক এনে জাবালে নূর টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ড গুদামে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এক রাতের ব্যবধানে আগুন সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।
এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন সালামের চাচা ও ব্যবসায়িক অংশীদার সোহেল। তিনি বলেন, ‘আমি এখন এক কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার আর কিছুই নেই। বাবার জমি বিক্রি করে যে টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, আজ সেই ব্যবসাই আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সাক্ষাৎকার দিয়ে লাভ কী—আমার পুড়ে যাওয়া সম্পদ কে ফিরিয়ে দেবে?’
আগুনে সর্বস্ব হারিয়ে সালাম ও সোহেলের মতো অনেক ব্যবসায়ী এখন দিশেহারা। চোখের সামনে পুড়ে যাওয়া দোকান ও মালপত্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস আর কান্না ছাড়া তাঁদের কিছুই করার নেই।