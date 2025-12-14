সাভারে থেমে থাকা বাসে আগুন

ঢাকার সাভারে থেমে থাকা একটি বাস আগুনে পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার রাতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
বাসে আগুন লাগার কারণ নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের ধারণা, দুর্বৃত্তরা বাসটিতে আগুন লাগাতে পারে।
সাভার ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মেহেরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গতকাল (শনিবার) রাত ১০টার পরে বাসে আগুন লাগার খবর পাই। বাসটি গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আরিচামুখী লেনে দাঁড় করানো ছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসের আগুন নেভানো হয়। কিন্তু ততক্ষণে বাসটির অধিকাংশই পুড়ে যায়।’
মেহেরুল ইসলাম আরও বলেন, বাসটিতে কীভাবে আগুন ধরেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাতে একটি বাস আগুনে পুড়ে গেছে। কীভাবে বাসটিতে আগুন ধরল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।