কালীগঞ্জে ৪ করাতকলের মালিককে জরিমানা

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালীগঞ্জে করাতকলে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় করাতকল বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে চারটি করাতকলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার আওড়াখালী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের এই জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, করাতকল বিধিমালা ২০১২-এর ১২ ধারার আওতায় অনিয়মের দায়ে চারটি মামলা করা হয়। এতে প্রতিটি মামলায় ১০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়। তবে কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়নি।

অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কাউলিত এলাকার মো. রাসেল খান, মো. কাইয়ুম খান, মামুন খান ও মো. কামাল হোসেন ভূঁইয়া।

অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সূর্য নারায়ণপুর বিটের বিট কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম এবং আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বেঞ্চ সহকারী মাহবুবুল ইসলাম।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা বলেন, সরকারি বিধিনিষেধ অমান্যকারী করাতকলগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

