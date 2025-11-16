হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর জুরাইনে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ১

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর জুরাইনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জুরাইন রেলগেটসংলগ্ন বিক্রমপুর প্লাজার সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

ককটেল বিস্ফোরণের সময় আতঙ্কে মানুষ এদিক-সেদিক দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে থাকেন। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

‎প্রত্যক্ষদর্শী রুবেল, রিপনসহ কয়েকজন জানান, হঠাৎ জুরাইন এলাকার বিক্রমপুর প্লাজার কাছে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

‎এ বিষয়ে ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর জানি। তিনজন ব্যক্তি এসব ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে মেহেদী হাসান নামের একজনকে আটক করে শ্যামপুর থানা-পুলিশ। অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে।’

সম্পর্কিত

ব্যবসায়ীর ২৭ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় মেহজাবীনের জামিন

এবার নাশকতাকারীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিলেন ডিএমপি কমিশনার

সাভারে ৫ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বাসে আগুন

তিন দিনের আন্তর্জাতিক কৃষি ও খাদ্য সম্মেলন করবে বিএজেএফ

ভাই কাদের সিদ্দিকীকে নিয়ে আদালতে হাজিরা দিলেন লতিফ সিদ্দিকী

অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১০ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীর তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এক পথচারী আহত

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযু‌ক্তি বিশ্ব‌বিদ্যাল‌য়ে আজ ও আগামীকালের ক্লাস-পরীক্ষা স্থ‌গিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা