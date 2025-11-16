রাজধানীর জুরাইনে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ১

রাজধানীর জুরাইনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জুরাইন রেলগেটসংলগ্ন বিক্রমপুর প্লাজার সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
ককটেল বিস্ফোরণের সময় আতঙ্কে মানুষ এদিক-সেদিক দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে থাকেন। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
প্রত্যক্ষদর্শী রুবেল, রিপনসহ কয়েকজন জানান, হঠাৎ জুরাইন এলাকার বিক্রমপুর প্লাজার কাছে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এ বিষয়ে ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর জানি। তিনজন ব্যক্তি এসব ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে মেহেদী হাসান নামের একজনকে আটক করে শ্যামপুর থানা-পুলিশ। অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে।’