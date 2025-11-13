হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রামপুরায় চারতলা থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর রামপুরায় চারতলা ভবন থেকে পড়ে আয়ান মো. জাওজি (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে রামপুরা উলন বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে বেলা সোয়া ৩টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত শিশুর চাচা জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, আয়ান শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিল। সে রামপুরা উলন বাজার এলাকার ওই বাড়িতে চতুর্থ তলায় পরিবারের সঙ্গে থাকত। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে আয়ান ছিল সবচেয়ে ছোট।

জাহাঙ্গীর হোসেন আরও জানান, বাড়িটির ছয়তলা পর্যন্ত করা কথা থাকলেও চারতলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আয়ান কখন ছাদে গিয়েছে, তা কেউ বুঝতে পারেনি। হঠাৎ নিচে পড়ে আহত হয়। পরে প্রথমে বেটারলাইফ হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢামেকে আনার পর মারা যায়।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিকেলে শিশুটিকে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, চারতলার ছাদ থেকে পড়ে শিশুটি আহত হয়েছিল। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

