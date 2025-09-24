হোম > সারা দেশ > ঢাকা

যাত্রাবাড়ীতে এসি বিস্ফোরণে চিকিৎসাধীন ৪ জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি বাসায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধের ঘটনায় চিকিৎসাধীন একজন মারা গেছেন। তাঁর নাম তুহিন হোসেন (৩৮)। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের এইচডিইউতে মারা যান তিনি।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান। তিনি জানান, তুহিনের শরীরের ৪৭ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। তাঁকে এইচডিইউতে রাখা হয়েছিল। সেখানেই তিনি মারা গেছেন। ইভা ৮ শতাংশ, ছেলে তাওহীদ ১৫ শতাংশ ও তানভীর ৪৭ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে।

এর আগে গত শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে যাত্রাবাড়ী ধলপুর বউবাজার লিচুবাগান মসজিদের পাশে একটি বাড়ির ৭ম তলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দগ্ধ হয় তুহিন হোসেন, তাঁর স্ত্রী ইভা আক্তার (৩০), দুই ছেলে তাওহীদ (৭) ও তানভীর (৯)।

দগ্ধ ইভার বোন ফারজানা আক্তার জানান, বাসায় পরিবারটির ওই ৪ সদস্য থাকেন। তুহিন মোতালেব প্লাজায় একটি মোবাইল সার্ভিসিং দোকানে কাজ করেন আর তাঁর স্ত্রী গৃহিণী। শুক্রবার রাতে যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন বাসার এসি থেকে একটি বিস্ফোরণ হয়। মুহূর্তে ঘরে আগুন ধরে গেলে তারা চারজনই পুড়ে যায়। পরে আশপাশের ভাড়াটেরা আগুন নিভিয়ে রাতেই তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে এসে ভর্তি করেন

তাদের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার দিঘলপাড়া গ্রামে। তুহিনের বাবার নাম মো. লোকমান মুন্সি।

