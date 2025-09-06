হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ক্যাসিনো-কাণ্ডের সেলিম প্রধান ঢাকায় সিসাবার থেকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সেলিম প্রধান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বারিধারা থেকে অননুমোদিত সিসা বার পরিচালনার অভিযোগে সেলিম প্রধানসহ নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানার পুলিশ।

আজ শনিবার ভোরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় নেক্সাস ক্যাফে প্যালেস রেস্টুরেন্টে অনুমোদন ছাড়া সিসা বার পরিচালিত হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে একজন হলেন আলোচিত ব্যবসায়ী সেলিম প্রধান।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, আটক ব্যক্তিরা অনুমোদন ছাড়াই সিসা সরবরাহ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সিসা এখন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮–এর আওতায় ‘খ’ শ্রেণির মাদক হিসেবে বিবেচিত। আইন অনুযায়ী, এর সেবন বা বিক্রির দায়ে সর্বনিম্ন এক বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

এর আগে গুলশান-বনানী এলাকায় অবৈধ সিসা লাউঞ্জ ও বারের বিরুদ্ধে কয়েক দফা আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। আইনজীবীরা দাবি করেন, এসব লাউঞ্জে যুবসমাজ মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থাইল্যান্ডগামী বিমান থেকে নামিয়ে এনে সেলিম প্রধানকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। এরপর তাঁর বাসা ও অফিসে অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ জব্দ করা হয়। তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেছিল, সেলিম প্রধান বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনো বা অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি প্রচুর টাকা বিদেশে পাচার করেছেন।

বাসায় দুটি হরিণের চামড়া পাওয়ায় সেলিম প্রধানকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে তাৎক্ষণিকভাবে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গুলশান থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ আইনে দুটি মামলা করে র‍্যাব। আর দুদক পরে অবৈধ সম্পদের আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা করে। দুদকের ওই মামলায় তাঁর ৮ বছরের কারাদণ্ড হয়।

দীর্ঘ চার বছর কারাগারে থাকার পর ২০২৩ সালের অক্টোবরে জামিনে মুক্তি পান সেলিম প্রধান। কয়েক মাস বাদে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। তবে ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যায়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত জুনে আত্মপ্রকাশ করা বাংলাদেশ রিপাবলিক পার্টি-বিআরপির প্রধান উপদেষ্টা হন সেলিম প্রধান।

সম্পর্কিত

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: ডাসারে ২ বাসের সংঘর্ষে আহত ১৫

জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

বিষাক্ত মদপানে মুন্সিগঞ্জে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটির দাবিতে সোনারগাঁয়ে মহাসড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

গোয়ালন্দে পিরের দরবারে হামলা: পুলিশের মামলায় আসামি সাড়ে ৩ হাজার

শ্রীপুরে ‘চিহ্নিত সন্ত্রাসী’র ফাঁকা গুলি, রাতভর আতঙ্ক, বাড়ি ঘেরাও

ডাকসুতে প্রচার তুঙ্গে, চলছে সমঝোতাও

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে থানার সামনেই ছুরিকাঘাতে হত্যা

নুরাল পাগলার লাশ পোড়ানোর ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে: এনসিপি

টঙ্গিবাড়ীতে মদপানে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ৩
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা