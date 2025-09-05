হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আগামীকাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

হিলি (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

হিলি স্থলবন্দর। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আগামীকাল শনিবার দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ বন্দরের অভ্যন্তরে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে স্বাভাবিক থাকবে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার কার্যক্রম। আজ শুক্রবার সকালে বাংলাহিলি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ফেরদৌস রহমান বলেন, প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে আগামীকাল ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার সরকারি ছুটি থাকায় দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ থাকবে। তবে পরদিন ৭ সেপ্টেম্বর রোববার থেকে আবারও যথা নিয়মে আমদানি-রপ্তানি চালু হবে।

হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি আরিফুল ইসলাম বলেন, শনিবার ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।

সম্পর্কিত

চাকরির প্রলোভন ও টেলিগ্রাম ফাঁদে কোটি টাকা প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

সংসদীয় আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় দুই মহাসড়ক অবরোধ, দক্ষিণবঙ্গে যান চলাচল বন্ধ

ভাঙা হাত-পা নিয়ে হাসপাতালে বিয়ে, মানিকগঞ্জের যুগলের কাণ্ড ভাইরাল

ইলিশের দামে ক্রেতার আক্ষেপ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে পাঁচ হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে স্ত্রী নিহত, আহত স্বামী

গুলশানে কলেজছাত্র রাফসান সামি হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাত দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা