রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

ঢাকার প্রবেশপথ সাভারের আমিনবাজারে যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামীকাল বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর প্রবেশপথ সাভারের আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় তল্লাশিচৌকি বসিয়ে ঢাকাগামী যানবাহনে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এ ছাড়া পুলিশের পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ দল ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে টহল দিচ্ছে।

মহাসড়ক ঘুরে দেখা যায়, আজ বুধবার দুপুরের পর ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিনবাজারে ঢাকামুখী লেনে ও বিরুলিয়া সেতুর কাছে তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে। এসব স্থানে ঢাকাগামী প্রায় সব ধরনের যানবাহন থামিয়ে পুলিশ তল্লাশি করছিল। এ সময় পুলিশ সন্দেহভাজন যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের পরিচয় ও ঢাকায় যাওয়ার কারণ জানতে চায়। তবে সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদন তৈরি করা পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এর আগে আজ সকাল থেকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল সীমিত ছিল। তবে রাজধানী ও আশপাশের এলাকার মধ্যে বাস চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক দেখা গেছে।

যানবাহনের চালক ও চালকের সহকারীরা জানান, রাজধানী, আশুলিয়াসহ একাধিক জায়গায় বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনার পর থেকে পরিবহনকর্মী ও যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ কারণে অনেক মালিকই তাঁদের বাস বের করছেন না।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিঞা বলেন, আগামীকালের লকডাউনকে সামনে রেখে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। মহাসড়কে চলাচলরত বিভিন্ন যানবাহন তল্লাশির পাশাপাশি যাত্রীদের পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া পুলিশের পাঁচটি টহল দলকে মহাসড়কে টহলে রাখা হয়েছে।

