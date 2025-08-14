আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামীম ইকবাল, তাঁর স্ত্রী হাসিনা ইকবাল এবং এস এম অ্যাগ্রোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনহাজুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ।
দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম আবেদনে বলেন, শামীম ইকবালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধানের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, এ জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।