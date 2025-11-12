হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধোলাইপাড়ে চলন্ত বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর ধোলাইপাড়ে একটি চলন্ত বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ধোলাইপাড়ে একটি চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, বাসে আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আগুনের প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। বাসে থাকা কোনো ব্যক্তি আহত হয়নি।’

উল্লেখ্য, কয়েক দিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং বিভিন্ন যাত্রীবাহী বাসেও আগুন দিচ্ছে।

ডিএমপির তথ্যানুসারে, ঢাকায় ১ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫টি স্থানে ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে কোথাও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

