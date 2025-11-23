জাবিতে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম চলবে আগামী ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। গতকাল শনিবার বিকেলে প্রশাসনিক ভবনের কাউন্সিল কক্ষে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, ‘ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে। আগামী ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।’
জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি) এ বছরের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভর্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (ju-admission.org) পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে দপ্তরটি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইআইটির পরিচালক অধ্যাপক ড. রিসালা তাসিন খান জানান, ভর্তিপদ্ধতি সহজ, সুষ্ঠু ও প্রযুক্তিনির্ভর রাখতে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, চলতি বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ২১ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।