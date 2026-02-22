হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজউকের উচ্চমান সহকারী ফাতেমার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) উচ্চমান সহকারী ফাতেমা বেগমের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর আদালত শুনানি শেষে এ দেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, ফাতেমা বেগমকে তাঁর এবং তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের অর্জিত যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ২১ কার্যদিবসের মধ্যে তিনি সম্পদ বিবরণী জমা দেননি। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামি ফাতেমার সমস্ত আয়কর নথি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নথি পর্যালোচনার জন্য তা জব্দের নির্দেশ প্রয়োজন আদালতে।

উল্লেখ্য, উচ্চমান সহকারী সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ, যারা প্রশাসনিক কার্যাবলি, নথিপত্র ব্যবস্থাপনা ও নথির মুসাবিদা তৈরিতে সহায়তা করেন। সাধারণত ১৪ বা ১৫ গ্রেডের এই পদটি ১০ম বা ১৩ গ্রেডে উন্নীতকরণের সুপারিশ ও প্রক্রিয়া চলমান। এই পদের মূল দায়িত্ব অফিস সহকারী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

