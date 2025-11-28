হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ইটনায় টিসিবির পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

টিসিবির পণ্য বিতরণ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এক ডিলারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই ডিলার প্রকৃত সুবিধাভোগী ও কার্ডধারীদের মধ্যে পণ্য বিতরণ না করে তা বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছেন। যার ফলে দরিদ্র মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের লাইমপাশা গ্রামে আনন্দ বাজার নদীর তীরে নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে টিসিবির পণ্য বিতরণকালে এই অনিয়মের ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ডিলার তাজুল ইসলাম মানিক মিয়া উপজেলার চৌগাংগা ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং মেসার্স মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক।

স্থানীয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও অনেকে পণ্য পাননি। কিছুক্ষণ বিতরণের পরই ডিলারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পণ্য বিতরণ শেষ এবং অবশিষ্ট নেই। হাতে সরকারের দেওয়া টিসিবি কার্ড থাকা সত্ত্বেও পণ্য না পেয়ে তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

মৃগা গ্রামের বাসিন্দা চাঁন মিয়া অভিযোগ করে বলেন, ‘সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বলছে পণ্য নেই। তাহলে আমার কার্ডের পণ্য কোথায় গেল?’ একই অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী ওয়ারিস মিয়া।

এ বিষয়ে ডিলার মেসার্স মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক তাজুল ইসলাম মানিক বলেন, ‘প্রয়োজনীয় সব পণ্য আছে। তারপরও আমি পণ্য দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম না। আমার ভাগনে রতন সেখানে উপস্থিত ছিল।’

রতন মিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি যা পেয়েছি, তা সবাইকে দিচ্ছি। আর কেউ যদি না পেয়ে থাকে, তাদেরকে আগামী মাসে দেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে ইটনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রায়হানুল ইসলাম বলেন, ‘এ ব্যাপারে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে দ্রুত এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

