রাজধানীতে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় মৌচাক থেকে মালিবাগ রেলগেট পর্যন্ত মানববন্ধন হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ী সমাজের উদ্যোগে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় মৌচাক থেকে মালিবাগ রেলগেট পর্যন্ত কয়েক শ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে দুর্বৃত্তরা সোহাগ পরিবহনের মালিবাগ কাউন্টারে ছুরি-চাপাতি নিয়ে হামলা চালিয়ে পরিবহনকর্মী ও মালিকপক্ষের এক পরিচালককে গুরুতর জখম করে। এ সময় কাউন্টারে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। হামলায় অন্তত ১০–১৫ জন পরিবহনকর্মীকে কুপিয়ে আহত করা হয় এবং যাত্রীদেরও মারধর করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে মালিবাগ, মগবাজার, সিদ্ধেশ্বরী, শান্তিবাগ ও চৌধুরীপাড়া এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, হামলার ঘটনায় গণমাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রকাশিত হলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ঘটনার তিন দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার না করায় জনমনে উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

তাঁরা অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। একই সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকাবাসী আবারও রাজপথে নামতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ফরচুন মার্কেটের সভাপতি জাহাঙ্গীর হাসান মানিক, মৌচাক বণিক সমিতির সভাপতি পপি, আয়েশা মার্কেট সমিতির সভাপতি কাওসার এবং মগবাজার-মালিবাগ জোনের সভাপতি বিবর্তী।

সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা দেওয়া হয়, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ী সমাজ আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

