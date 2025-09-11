হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নতুন করে সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকায় সভা-সমাবেশ ও যেকোনো ধরনের গণজমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর স্বাক্ষরে প্রকাশিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারির ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অরডিন্যান্স, ১৯৭৬ (অরডিন্যান্স নং-III/ ৭৬) এর ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আগামীকাল শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।

ডিএমপি জানায়, প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, জাজেস কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট, মাজার গেট, জামে মসজিদ গেট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২-এর প্রবেশ গেট এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের সামনে যেকোনো ধরনের সভা-সমাবেশ, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় কিংবা প্রতিবাদ কর্মসূচির নামে যেকোনো ধরনের সড়ক অবরোধ করে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হলো।

এর আগেও রাজধানীর কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় একাধিকবার সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ডিএমপি। তবে এবারের নির্দেশনায় কিছু নতুন এলাকাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

কুড়িলে ফের পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

মানিকগঞ্জে ছেলের হাতে মা খুনের অভিযোগ

গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

জাকসু নির্বাচন আগামীকাল, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল

দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নির্বাচনে সিসিটিভি ও বডি ওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে ‘করণীয় কিছু’ নেই: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ইসি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

এবার প্লট দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক

ভোট গণনা চলছে, ঢাবির বিভিন্ন প্রবেশপথে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

ডোপ টেস্টে অংশ নেননি জাকসুর সব প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা