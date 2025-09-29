মিরপুরে বাবার সামনে ছেলেকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর মিরপুরে বাবার সামনে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রিফাত খান (২১) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে মিরপুর ১২ নম্বরের সি ব্লকের ৯ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় যুবককে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর বাবা আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
রিফাত খানের বাড়ি শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার উত্তর সালদর গ্রামে। বর্তমানে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ডি ব্লকের ২৫ নম্বর রোডে থাকেন।
হাসপাতালে মৃত রিফাতের বাবা সাগর খান জানান, রিফাত আগে গার্মেন্টসে চাকরি করলেও বর্তমান বেকার ছিল। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে রিফাত ছিলেন বড়।
সাগর খান আরও জানান, দুপুরে রিফাত একটি কাজে শেওড়াপাড়া যাচ্ছিলেন। পরে তাঁর কাছে ফোন আসে—রিফাতকে মিরপুর ১২-এর পুরোনো থানার সামনের রাস্তায় ১৫ থেকে ২০ জন যুবক আটকে রেখেছেন। পরে সেখানে গিয়ে রিফাতকে আটকে রাখার কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানান, টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে ঝামেলা আছে। পরে দুটি মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন এসে রিফাতের বুকের মাঝে ছুরিকাঘাত করেন। রিফাতকে বাঁচাতে গেলে তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান তাঁরা। পরে রিফাতকে দ্রুত স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢামেকে নিয়ে এলে মারা যান।
সাগর খান বলেন, ‘যারা আমার ছেলেকে খুন করেছে, তাদের কাউকে আমি চিনি না। রিফাতের সঙ্গে কী নিয়ে দ্বন্দ্ব, তা-ও জানতে পারি নাই।’
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বিকেলের দিকে ওই যুবককে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই যুবকের বুকের মাঝখানে ছুরিকাঘাত রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ওই যুবকের বাবার পিঠে আঘাত রয়েছে। তাঁকে জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।