বিমানবন্দরে দুই কোটি টাকার স্বর্ণসহ হজের মুয়াল্লিম গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তার হজের মুয়াল্লিম নুরুল আলম (৩০)। ছবি: আজকের পত্রিকা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণসহ নুরুল আলম (৩০) নামের একজন হজের মুয়াল্লিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিমানবন্দরের বহুতল কার পার্কিংয়ের নিচতলা থেকে আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।

গ্রেপ্তারকালে তাঁর কাছ থেকে ১৩০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার এবং ১৩ হাজার ৯৭০ সৌদি রিয়াল উদ্ধার করে জব্দ করা হয়। জব্দকৃত এসব স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা।

গ্রেপ্তারের পর রাতে এয়ারপোর্ট এপিবিএন থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এপিবিএন জানায়, বহুতল কার পার্কিংয়ে নিচতলায় অভিযানকালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন নুরুল আলম। পরে তাঁকে আটক করে এপিবিএন অফিসে নিয়ে আসা হয়। তখন তাঁর দেহ তল্লাশি করে ১৩০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার এবং ১৩ হাজার ৯৭০ সৌদি রিয়াল উদ্ধার করা হয়। স্বর্ণালংকারগুলো ২১, ২২ ও ২৪ ক্যারেটের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এপিবিএনের একজন পুলিশ কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, নুরুল আলম হজের মুয়াল্লেম। বিভিন্ন যাত্রীর কাছ থেকে তিনি স্বর্ণালংকার সংগ্রহ করে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনছিলেন।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা বলেন, নুরুল আলম দীর্ঘদিন যাবৎ বিমানবন্দরে স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত এবং রিসিভার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে এয়ারপোর্ট (১৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, ‘বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান রোধ ও অন্যান্য অপরাধ দমনে আমরা নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছি। স্বর্ণ ও মাদক চোরাচালানের তৎপরতা রোধে এপিবিএন সব সময়ই তৎপর। বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেকোনো চোরাচালান রোধে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’

এ ঘটনায় নুরুল আলমের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছে এপিবিএন।

