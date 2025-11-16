গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জিএসটিইউ) হঠাৎ ঘোষণায় আজ রোববার ও আগামীকাল সোমবারের সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকবে। গতকাল শনিবার রাতে অনলাইন আলোচনায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মো. আব্দুর রহমান স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে আজ এই তথ্য জানানো হয়।
নোটিশে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিন ও সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে শিক্ষকেরা প্রয়োজনে অনলাইনে ক্লাস নিতে পারবেন। এ ছাড়া আজ রোববার সকল পরিবহন সেবা বন্ধ থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, রবি ও সোমবারের স্থগিত পরীক্ষাসমূহ শুক্র ও শনিবার নেওয়া যেতে পারে।