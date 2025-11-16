হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযু‌ক্তি বিশ্ব‌বিদ্যাল‌য়ে আজ ও আগামীকালের ক্লাস-পরীক্ষা স্থ‌গিত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জিএসটিইউ) হঠাৎ ঘোষণায় আজ রোববার ও আগামীকাল সোমবারের সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকবে। গতকাল শনিবার রাতে অনলাইন আলোচনায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মো. আব্দুর রহমান স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে আজ এই তথ্য জানানো হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিন ও সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে শিক্ষকেরা প্রয়োজনে অনলাইনে ক্লাস নিতে পারবেন। এ ছাড়া আজ রোববার সকল পরিবহন সেবা বন্ধ থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, রবি ও সোমবারের স্থগিত পরীক্ষাসমূহ শুক্র ও শনিবার নেওয়া যেতে পারে।

সম্পর্কিত

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১০ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীর তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এক পথচারী আহত

পাকুন্দিয়ায় আগুনে পুড়ল চার দোকান

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে ককটেল বিস্ফোরণে পথচারী আহত

সাভারে থেমে থাকা বাসে আগুন, ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বাঁচলেন চালক

আশরাফুল হত্যার ভিন্ন কারণ বলল র‍্যাব-পুলিশ

গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা করলেন স্ত্রী

আশরাফুলের ২৬ টুকরা লাশ: গ্রেপ্তার জরেজ ও শামীমা রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা