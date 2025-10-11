হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কাকরাইলে জাতীয় পার্টির সমাবেশ পণ্ড করে দিল পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কর্মী সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মী সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। জলকামান, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে নেতা-কর্মীদের রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। এ সময় সমাবেশে আসা পুলিশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে আটক করতেও দেখা যায়।

আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) বেলা ২টা থেকে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা কাকরাইলে তাদের পার্টি অফিসের সামনে সড়কে সমাবেশকে কেন্দ্র করে জড়ো হন। সড়কেই বানানো হয় মঞ্চ, দেওয়া হয় কয়েকশ প্লাস্টিকের চেয়ার। সেখানে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন এলাকার নেতা-কর্মীরা জড়ো হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেলা ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে দলটির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার বক্তব্য দেওয়ার সময় এমন ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কয়েকশ পুলিশ একযোগে বাঁশি দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে নেতা-কর্মীদের ধাওয়া দেয়। এ সময় তাদের সামনে একটি জলকামান থেকে রঙিন পানি ছিটানো হয়। অন্তত তিনটি সাউন্ড গ্রেনেডর শব্দ পাওয়া যায়। মুহূর্তেই জাতীয় পার্টির সামনের সড়ক ছেড়ে নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন অলিগলিতে চলে যান। কয়েকজন সড়কে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের তাৎক্ষণিক আটক করেন। লাঠিপেটা করে তাড়াতেও দেখা যায়। পুলিশের তৎপরতায় সড়কে পাতা কিছু চেয়ার ভেঙে যায়।

জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা তাৎক্ষণিক অভিযোগ করেন, তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ পুলিশ বাধা দিয়েছে। পুলিশের লাঠি পেটা, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেডর আঘাতে কয়েকজন আহত হয়েছেন।

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কর্মী সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দলটির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, সমাবেশে বক্তব্য চলাকালীন হঠাৎ জলকামান নিয়ে এসে হামলা করে পুলিশ। এরপর কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কর্মী সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাপা মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ছিল। সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ছিল। সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সমাবেশ ভন্ডুল করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে করেছে। পুলিশের সংযত আচরণ করা উচিত ছিল। আমাদের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী আহত হয়েছে। পুলিশ যেভাবে পেছন থেকে আক্রমণ করেছে, পানি ছিটিয়েছে পদদলিত হয়ে অনেক মানুষ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পুলিশ দায়িত্বহীন আচরণ করেছে।’

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কর্মী সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

তবে রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম জানিয়েছেন, ‘জাতীয় পার্টি আমাদেরকে একটি আবেদন করেছিল, সেটা আমরা গ্রহণ করিনি। এটা তো রাস্তা, আপনারা তো রাস্তা কর্মসূচি পালন করতে পারেন না। মৌখিকভাবে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম রাস্তা দখল না করে কর্মসূচি পালন করতে। কিন্তু তারা রাস্তার ওপরে চেয়ার বসিয়ে মঞ্চ স্থাপন করে। আমরা তাদেরকে কয়েকবার সতর্ক করেছিলাম, আমাদের পুলিশের কর্মকর্তা রমনা থানার ওসি নিজে গিয়ে তাদেরকে রাস্তা ছাড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তারপরও তারা সরে না গেলে আমরা ছত্র ভঙ্গ করার জন্য যা যা করার দরকার ছিল তা তা করেছিল।’

জাপা কি অনুমতি পেয়েছিল কি না আবারও জানতে চাইলে রমনা জোনের ডিসি বলেন, ‘আমরা তো তাদেরকে সমাবেশ করার অনুমতি দিইনি বা তারা অনুমতি পায়নি— এমন কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আমরা সাউন্ড গ্রেনেড মেরেছি। আমরা শুনতে পেয়েছি, তাদের পক্ষ থেকে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা নিশ্চিত হতে পারিনি। এখন পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।’

সম্পর্কিত

প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা

এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

‘অধিক ডিম উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন করতে হবে’

বিমানবন্দরে ৬৫ ভরি সোনা উদ্ধার, বেবিচক কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২

মিরপুরে বলসদৃশ বস্তু দিয়ে খেলছিল শিশু, বিস্ফোরণে গুরুতর আহত

সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শরৎ উৎসব স্থগিত নিয়ে যা জানাল চারুকলা অনুষদ

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যমুনায় ইলিশ শিকার, তিন জেলের কারাদণ্ড

‘অনেকের আপত্তি ও গন্ডগোলের আশঙ্কায়’ চারুকলার শরৎ উৎসব স্থগিত, গেন্ডারিয়াতেও বাধা

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা