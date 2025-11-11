পুরান ঢাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যায় দুই শুটারসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ তারিক সাইফ মামুনকে হত্যার ঘটনায় দুই পেশাদার শুটারসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
আজ মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মোস্তাক সরকার বলেন, হত্যায় অংশ নেওয়া দুই শুটারসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো, ইব্রাহীম, রুবেল, ফারুক, রবিন ও কামাল।
তাদের ঢাকা, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে গত সোমবার (১০ নভেম্বর) সকালে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের ফটকে মামুনকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়।
গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, হামলার সময় দুজন শুটার পিস্তল দিয়ে হামলা চালায়, তবে আশপাশে অন্তত দুটি ব্যাকআপ টিম ছিল, ওই টিমের সদস্যদের শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে। মামুনকে হত্যার পর হামলাকারীরা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের অবশেষে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।
নিহত মামুন শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী ছিল। পরে তাদের মধ্যে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিষয়ে বুধবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম।