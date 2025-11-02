মাইক্রোচালককে কুপিয়ে হত্যা, ফের সক্রিয় ‘কবজিকাটা’ গ্রুপ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রাসেল (৩৪) নামে এক মাইক্রোবাসচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাতে নবীনগর হাউজিংয়ের ৪ নম্বর রোডে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এতে রিয়াদ ও বিপ্লব নামে আরও দুজন আহত হয়েছেন। তাঁদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে কুখ্যাত ‘কবজিকাটা গ্রুপ’-এর সদস্যরা জড়িত। ঘটনার পর মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে গ্রুপটির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে হত্যার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি।
জানা গেছে, নিহত রাসেলের কিছু আত্মীয় স্থানীয় বাজারে মুরগি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুরগির ব্যবসাসংক্রান্ত বিরোধ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড।
নিহত রাসেল মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার রুদ্রপাড়া গ্রামের আফছার আলমের ছেলে। তিনি পরিবারসহ চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ৫ নম্বর রোডের ২০ নম্বর বাসায় থাকতেন। এ ঘটনায় রাসেলের বাবা সাতজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১৫–২০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আসামিরা সবাই কবজিকাটা গ্রুপের সদস্য।
স্থানীয়রা জানান, কুখ্যাত সন্ত্রাসী কবজিকাটা আনোয়ার ওরফে শুটার আনোয়ার বর্তমানে কারাগারে আছেন। তিনি গত ১৭ ফেব্রুয়ারি র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হন। তবে আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই দেলোয়ার ও বোন মাসুমা চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি এলাকায় খবর ছড়ায়—আনোয়ারের জামিনের জন্য আট লাখ টাকা দরকার, যা জোগাড় করতেই এখন গ্রুপের সদস্যরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।
গত ৩০ অক্টোবর ঢাকা উদ্যান এলাকার হাজি জয়নাল আবেদীন কাঁচাবাজারে চাঁদাবাজির সময় জনতা দেলোয়ারকে ধরে পুলিশে দেয়। সেই ঘটনার তিন দিন পর রাসেল হত্যায় কবজিকাটা গ্রুপের নাম উঠে এসেছে।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থলটি সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকা। প্রাথমিক তদন্তে আমরা বিভিন্ন তথ্য পেয়েছি, তবে ঘুরেফিরে কবজিকাটা গ্রুপের সদস্যদের নামই আসছে। মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত রাসেল হায়েস মাইক্রোবাসের চালক ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুরগি ব্যবসার দ্বন্দ্ব থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।’
থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অহিদুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার রাতে রাসেল, রিয়াদ ও বিপ্লব নবীনগর হাউজিং এলাকায় পৌঁছালে ১৫–২০ জন দুর্বৃত্ত তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তিনজনই আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর রাসেল মারা যান। আহত দুজন চিকিৎসাধীন আছেন।’
নিহত রাসেলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।