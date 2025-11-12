তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে আগুন, আটক ২

রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে তেজগাঁও রেলস্টেশনে রাখা পুরোনো একটি বগিতে আগুন লাগে।
ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে তেজগাঁও রেলস্টেশনের পরিত্যক্ত লাইনে থাকা নষ্ট কোচের সিটে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয়। স্থানীয় লোকজনের তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হয়। এতে কোচটির দুটি সিট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর (আরএনবি) সহযোগিতায় ঘটনাস্থলের পাশ থেকে সন্দেহভাজন দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।
এ ঘটনায় গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার।