রাজধানীর মিরপুরে যাত্রীবেশে উঠে বাসে আগুন দিল তিন দুর্বৃত্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দুপুরে শতাব্দী পরিবহনের বাসে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: স্ক্রিনশট

রাজধানীর মিরপুরে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে মিরপুর-১ নম্বর সেকশনের সনি স্কয়ারের রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, তিন ব্যক্তি যাত্রীবেশে বাসটিতে উঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের (মিরপুর) তথ্য অনুযায়ী, আজ দুপুর আনুমানিক ১টা ০৩ মিনিটে সনি স্কয়ারের রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বাসটিতে অগ্নিসংযোগকারী পরিচয় জানা যায়নি। আশপাশের লোকজনের সহায়তায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।

শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম আযম গণমাধ্যমকে জানান, আজ দুপুর ১টার দিকে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাস মিরপুর-২ নম্বর সেকশনের দিক থেকে নিউমার্কেটের দিকে যাচ্ছিল। সনি সিনেমা পেরিয়ে যাওয়ার পথে যাত্রীবেশে থাকা তিন ব্যক্তি বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নেভানো হয়। এ ঘটনায় বাসের সামনের দিকের কয়েকটি আসন পুড়ে গেছে। তবে হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

