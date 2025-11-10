হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে একটি বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে।

আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার খালেদা ইয়াসমিন জানান, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

বাসে যাত্রী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাড়াহুড়ো করে নেমে যান। তবে বাসটিতে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

এদিকে, বাসে আগুন লাগায় সড়কের এক পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সম্পর্কিত

ডিউটিতে ইনচার্জ ছাড়া পুলিশ সদস্যদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করল ডিএমপি

বকেয়া বেতনের দাবিতে ডিইপিজেড শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ধামরাইয়ে সাত ইটভাটায় অভিযান, ১২ লাখ টাকা জরিমানা

ঢাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার, জানাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

টাঙ্গাইলে নির্বাচন অফিসে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হামলা, কর্মকর্তাসহ আহত ৩

‘নাগরিক সেবা’ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হলো ডিএনসিসির আরও দুটি সেবা

ঐকমত্য কমিশনের কোনো আইনি বৈধতা নেই: ফরহাদ মজহার

সাংবাদিক পান্নার জামিনও আপিল বিভাগে বহাল

আইনি স্বীকৃতিসহ ১৫ দফা দাবিতে রাজধানীতে বাকপ্রতিবন্ধীদের অবস্থান কর্মসূচি-র‍্যালি

গাজীপুরে রাস্তা আটকে চলাচল করা পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা