দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়ির কাশবনে এক অজ্ঞাতনামা নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, ২৫-৩৫ বছর বয়সী ওই নারীর মরদেহ ১০-১২ দিন ধরে কাশবনে পড়ে ছিল।
উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরের দিয়াবাড়ির ১ নম্বর সড়কের জি ব্লক খেলার মাঠসংলগ্ন কাশবন থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
দিয়াবাড়ির বাসিন্দারা আজকের পত্রিকাকে জানান, খেলার মাঠের পাশের কাশবনে পড়ে থাকা অর্ধগলিত মরদেহ থেকে আজ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে তুরাগ থানা-পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার সাদ্দাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কাশবনে একজন নারীর লাশ দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় স্থানীয় লোকজন। পরে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।’
তিনি বলেন, ওই নারীর পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর শরীর অনেকটাই গলিত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটি ১০-১২ দিন ধরে কাশবনে পড়ে ছিল। পচন এমনভাবে ধরেছে, ফিঙ্গারপ্রিন্টও নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এখন পর্যন্ত নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেই সঙ্গে শরীরের কোথাও আঘাত আছে কি না, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।
ওই নারীকে হত্যা করা হয়েছে নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এ প্রশ্নের জবাবে পুলিশ কর্মকর্তা সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি, এটি হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’