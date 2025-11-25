হোম > সারা দেশ > ঢাকা

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

৫ ঘণ্টা পর কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার মহাখালী এলাকায় কড়াইল বস্তিতে লাগা আগুন পাঁচ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এর আগে, আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফায়ার সার্ভিস আগুনের সংবাদ পেয়ে প্রথমে সাতটি ইউনিট পাঠায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে জানান, বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।

