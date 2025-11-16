হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে ককটেল বিস্ফোরণে পথচারী আহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানীর নিউ ইস্কাটন রোডের ওয়াক্ফ ভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় আবদুল বাসির (৫০) নামের এক পথচারী আহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, আবদুল বসির একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সকালে হেঁটে অফিসে যাওয়ার সময় তাঁর সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এতে তাঁর পায়ে ও হাতে জখম হয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা একটি মামলার রায় ঘোষণার তারিখ আগামীকাল ১৭ নভেম্বর। এই রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে অনলাইনে কর্মসূচির কথা বলেছে আওয়ামী লীগ। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকার বেড়িবাঁধ রোডে শেখ ফজিলাতুন নেছা কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।

