তারেক রহমানকে নিয়ে ‘মিথ্যাচার’: কনটেন্ট ক্রিয়েটরের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন খারিজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘মিথ্যা ও মানহানিকর তথ্য প্রচার’ করার অভিযোগে এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের বিরুদ্ধে করা মামলার আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক গাজী সাইদুর রহমান আজ বৃহস্পতিবার আবেদন খারিজের আদেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী জুয়েল মিয়া।

তিনি বলেন, বাদীর আরজিতে মামলা গ্রহণের মতো উপাদান না থাকায় এটি খারিজ করা হয়।

গতকাল বুধবার সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে কনটেন্ট ক্রিয়েটর শাহিন মাহমুদের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইলতুৎমিশ সওদাগর এ্যানি।

মামলার আবেদনের অভিযোগে বলা হয়, ১২ নভেম্বর রাজধানীতে এক রাজনৈতিক সমাবেশে তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গণভোটের চাইতে আলুর ন্যায্যমূল্য পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বক্তব্যের সূত্র ধরে ১৫ নভেম্বর শাহিন মাহমুদ নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন। তাতে বলা হয়, ‘৮৮ কোটি টাকা দিয়ে বুলেট প্রুফ গাড়ি না কিনে ওই টাকা কৃষকদের দিলে তারা পেঁয়াজ-আলুর ন্যায্য দাম পেত।’

বাদীর দাবি, তারেক রহমান ৮৮ কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়ি কেনেননি। শাহিন মাহমুদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে তারেক রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

