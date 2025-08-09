হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আসাদুজ্জামান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে শহিদুল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। কিশোরগঞ্জ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৯ আগস্ট) র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং থেকে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার ফুটেজ দেখে চার আসামি গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কয়েকজনের পরিচয় শনাক্তের পর গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে আরও চারজন গ্রেপ্তার হয়েছিল। এ নিয়ে এক নারীসহ মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

প্রসঙ্গত, গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে একটি মার্কেটের ভেতরে প্রকাশ্যে সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। নিহত সাংবাদিক তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার
