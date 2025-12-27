হাদির কবর জিয়ারতে আসবেন তারেক রহমান, শাহবাগ মোড় থেকে সরে গেল ইনকিলাব মঞ্চ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে আজ শনিবার বেলা ১১টায় আসবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এদিকে তারেক রহমানের কবর জিয়ারতের কর্মসূচির কারণে শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ইনকিলাব মঞ্চের প্রকাশনা সম্পাদক ফাহিম আবদুল্লাহ জানান, হাদি হত্যার বিচার চেয়ে দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবে ইনকিলাব মঞ্চ।
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সারা রাত জেগে হাদি হত্যার বিচার চেয়ে শাহবাগে অবস্থান নিয়েছি। তারেক রহমান বেলা ১১টায় হাদির কবর জিয়ারত করতে আসবেন, সে জন্য আমরা ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেব।’
অবস্থানকারীরা জানান, হাদি হত্যার বিচার চেয়ে শাহবাগ মোড়ের পশ্চিম দিকে তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন। বিএনপি নেতা তারেক রহমানের হাদির কবর জিয়ারত শেষ হলে তাঁরা আবারও আজ দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবেন।