হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে রড চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে রড চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আব্দুর রহিম (৩৫)।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোস্তগোলার শ্মশান ঘাট এলাকায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে ঘটনাটি ঘটে। পরে শ্যামপুর থানা-পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান তিনি।

শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহআলম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোস্তগোলায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে রড চুরি করতে গিয়েছিল ওই যুবক। টের পেয়ে সেখানকার লোকজন তাঁকে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে ভোরে মারা যায়।

এসআই আরও জানান, তাঁর নাম আব্দুর রহিম (৩৫)। বিস্তারিত ঠিকানা জানার চেষ্টা চলছে।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে ছাত্র সমন্বয়ককে কুপিয়েছে ‘বোরকা পরা’ সন্ত্রাসীরা

ঢাকায় ৪০১ ভাড়াটে খুনি

রাজধানীর পান্থপথে বিএনপির ওয়ার্ড নেতা গুলিবিদ্ধ

যাত্রাবাড়ীতে লেগুনাচালককে ‘পিটিয়ে’ হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

শিশু গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগে মামলা, গ্রেপ্তার চিকিৎসকের ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ

রাজধানীতে নারীসহ দুজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকায় পৃথক হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড, ৫ জনের যাবজ্জীবন

সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রহমানের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

রাজউকের উচ্চমান সহকারী ফাতেমার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা