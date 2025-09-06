হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মালিবাগে সোহাগ বাস কাউন্টারে হামলা মামলার দুই আসামি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে ভাঙচুরের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজে চিহ্নিত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হাতিরঝিল থানার আমবাগান এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— মামলার এজাহারে ১ নম্বর আসামি বিল্লাল তালুকদার এবং ৩ নম্বর আসামি বাপ্পি।

র‌্যাব জানায়, ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে রমনা থানাধীন মালিবাগ ডিআইটি রোডে সোহাগ পরিবহনের দুটি কাউন্টারে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন দুর্বৃত্ত দলবদ্ধ হয়ে চাপাতি, রামদা ও কিরিচসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

এ ঘটনায় সোহাগ পরিবহনের সিকিউরিটি অফিসার বাদী হয়ে পরদিন (৪ সেপ্টেম্বর) রমনা মডেল থানায় ১৬ জনের নাম উল্লেখ ও আরও ১৫-২০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

ঘটনার পরপরই র‌্যাব গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়ে সিসিটিভি ফুটেজ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আসামিদের শনাক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হাতিরঝিল থানার আমবাগান এলাকা থেকে বিল্লাল তালুকদার এবং কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন এলাকা থেকে বাপ্পিকে গ্রেফতার করে র‌্যাব।

গ্রেফতার হওয়া আসামিদের পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

সম্পর্কিত

সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে

জাকসুতে অমর্ত্যের ভিপি প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে মেঘমল্লার বললেন, নীলনকশা আমরা চিনি

চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের গণছুটির ঘোষণা পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীরা

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে আওয়ামী লীগের ৯ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

তারা মানুষের মধ্যে বিচারব্যবস্থায় অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল: অ্যাটর্নি জেনারেল

কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস উল্টে আহত ২০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা