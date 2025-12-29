হাজারীবাগে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ, পুলিশ বলছে পটকা

রাজধানীর হাজারীবাগ থানার বারইখালী এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের সামনে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ ঘটেছে। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এটিকে শক্তিশালী পটকা বলে দাবি করেছে।
বিস্ফোরণের ঘটনাস্থলের পাশেই ছিলেন মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানী। তবে এতে তিনি আহত হননি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হাজারীবাগ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. দেলোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকালে বারইখালী এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনার খবর পাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, ওই ভবনটি মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানীসহ অন্যরা নির্মাণ করছেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন তাঁর পাশেই পটকাজাতীয় কিছু ফাটিয়েছে।’
মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা তদন্ত করছি, এটার পেছনে অন্য কোনো ঘটনা আছে কি না। আমাদের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট সেখানে পরীক্ষা করছে। তবে এ ঘটনায় জসীম উদ্দিন রাহমানীর কোনো ক্ষতি হয়নি। তিনি সুস্থ আছেন।’
জানা যায়, হাজারীবাগ বারইখালী এলাকায় মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানীদের একটি ফাউন্ডেশনের নির্মাণাধীন ভবনের কাজ চলছিল। ওখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন তিনি। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরাও সেখানে থাকেন। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই নির্মাণাধীন ভবনে জসীম উদ্দিন ঢোকার সময় পাঁচ থেকে সাত হাত দূরে বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।
জসীম উদ্দিন রাহমানী গত বছরের ২৬ আগস্ট জামিনে মুক্তি পান। সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিনি কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। জসীম উদ্দিন বরগুনা সদর থানার খাজুরতোলা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে।