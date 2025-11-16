উপদেষ্টা রিজওয়ানার বাসার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর বেশ কয়েকটি স্থানে আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে ও পরে মিরপুর, শ্যামপুর ও কারওয়ান বাজারেও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
আজ রোববার রাত ৯টার দিকে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়া মাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা শনাক্তে আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
এর আগে ও পরে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বিস্ফোরণের পরপরই দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।
রাত ৯টা ২০ মিনিটে মিরপুর–১২ নম্বর মেট্রো স্টেশনের নিচে ১৭৭ নম্বর পিলারের সামনে আরেকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বলেন, আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে দ্রুত পালাতে দেখা যায়।
এদিকে শ্যামপুরে ফ্লাইওভারের ওপর থেকে তিনটি ককটেল নিক্ষেপ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিক্রমপুর প্লাজার সামনে দুটি এবং সেতু মার্কেটের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ঘটনাস্থলে থাকা লোকজন আতঙ্কে ছুটোছুটি করলেও কেউ হতাহত হয়নি।
সবশেষে রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।
রমনা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।