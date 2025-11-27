হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 

কেরানীগঞ্জে সাউথইস্ট ব্যাংকের আটিবাজার শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে সাউথইস্ট ব্যাংকের আটিবাজার শাখা থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে সাইফুল ইসলাম নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা উধাও হয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।

গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে গ্রাহকদের হিসাব থেকে টাকা সরানোর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে বহু গ্রাহক ব্যাংকের ওই শাখায় ছুটে আসেন। তাঁরা নিজেদের হিসাবের তথ্য জানতে চেয়ে ভিড় করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক নজরুল ইসলাম জানান, তাঁর হিসাবে ৭ লাখ ৭৩ হাজার টাকা ছিল। তিনি টাকা উত্তোলনের এসএমএস পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, অনেকের মতো তাঁর টাকাও উধাও হয়ে গেছে।

আখি আক্তার নামের আরেক গ্রাহক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘যদিও আমার হিসাব থেকে টাকা যায়নি, তবে অন্য গ্রাহকদের টাকা উধাও হওয়ায় আমরাও বেশ চিন্তায় আছি। কখন যেন আমাদের টাকাও গায়েব হয়ে যায়।’

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম আত্মগোপনে রয়েছেন।

এ বিষয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তা এজাজ হোসেন বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং বর্তমানে একটি অডিট টিম তদন্তের কাজ করছে।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু জানিয়েছেন, এ বিষয়ে থানায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়নি।

সম্পর্কিত

মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবক নিহত

মুগদায় বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ ৫ ডাকাত গ্রেপ্তার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

ছাত্রাবাসে টিভির সাউন্ড কমিয়ে গান শুনতে বলায় শিক্ষার্থীকে ছাত্রদল নেতার মারধর

লাভেলো আইসক্রিমের এমডি ইকরামুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বিয়ে নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিএনপির প্রার্থী সানজিদা তুলির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মামলা

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন

গুলশানে প্লট দখল মামলায় সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন পেছাল

‘কাজে গেছিলাম, আইয়া তো দেখি সব পুড়ে শেষ’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা