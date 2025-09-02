হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গুলশানে অটোরিকশা কেনা নিয়ে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ঢাকার গুলশানের কালা চাঁদপুর এলাকায় অটোরিকশা কেনার জের ধরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. সামি। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী নিহতের খালাতো ভাই মনির হোসেন রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, মো. সামি ও মো. জানে আলম সম্পর্কে সৎ ভাই। কিছু দিন আগে সামিকে একটি অটোরিকশা কিনে দেয় তার বাবা। অটোরিকশা কেনা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। জানে আলমও হয়তো বলে ছিল তাকে অটোরিকশা কিনে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাকে কিনে না দেওয়ায় মঙ্গলবার কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে জানে আলম তার ছোট ভাই সামিকে কুপিয়ে জখম করে। এতে গুরুতর আহত সামিকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

গুলশান থানার ডিউটি অফিসার এএসআই ফিরোজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গুলশান কালা চাঁদপুর এলাকায় একটি খুনের ঘটনা আছে। তবে কি কারণে হয়েছে তা জানা নেই। পুলিশ সেখানে আছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন।

