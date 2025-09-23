রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের ১৩ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত রাজধানীর বাড্ডা, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী, বনশ্রী, ধানমন্ডি, বেইলি রোড, রসুলবাগ, মুগদা ও রামপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডিবির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন খিলক্ষেত থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি কাজী আইনুল আসিফ (২৬), যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ১১ নম্বর বাঁকড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বাঁকড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নিছার আলী (৫৫), ঢাকা মহানগর সূত্রাপুর থানা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ দক্ষিণের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সূত্রাপুর থানা ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড বেগমগঞ্জ ইউনিট আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. আমিনুল হক ফয়সাল (৪৫), ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী মো. আকাশ (২৫)।
অন্যরা হলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. মুরসালিন তালুকদার (৩৪), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. রিপন (৩৮), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মুহম্মদ আনিসুর রহমান (৫৭), বরগুনা জেলা আমতলী উপজেলার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মো. মাহবুবুল ইসলাম (৩৪), বরগুনা জেলা আমতলী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য নুসরাত জাহান লিমা (৪৬)।
গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার এ এফ রহমান হল ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এ এস এম আল সনেট (৩৬), লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো. বেলাল হোসেন তুহিন (২৯), মানিকগঞ্জ পৌরসভা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আরশেদ আলী বিশ্বাস (৫৭) ও তিতুমীর কলেজ শাখা সাবেক ছাত্রলীগ সহসভাপতি অভিমুন্য বিশ্বাস অভি (৩৫)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।