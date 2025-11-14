মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে পরিত্যক্ত একটি বাড়ি থেকে ৩৫টি তাজা ককটেল ও ককটেল তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জামসহ কয়েক বস্তা জর্দার কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ এক অভিযানে এসব দ্রব্য উদ্ধার করে।
মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা ১০ মিনিটে থানার একটি টিম জেনেভা ক্যাম্পের ৭ নম্বর সেক্টরের ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ৩৫টি তাজা ককটেল, বিভিন্ন ককটেল তৈরির সরঞ্জাম এবং কয়েক বস্তা জর্দার কৌটা উদ্ধার করা হয়। তবে কাউকে আটক করা যায়নি।
ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, উদ্ধার হওয়া ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য ডিএমপি বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।