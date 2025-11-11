হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত তিনটি বাস ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানী ঢাকায় চার স্থানে যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তিনটি বাস ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভোর ৪টার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন জানান, প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাত ১২টা ৫৪ মিনিটে রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায়। সেখানে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এরপর রাত ২টা ৮ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর দোলাইরপাড় এলাকায় রাইদা পরিবহনের একটি বাসে আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আড়াইটার মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে। প্রাথমিকভাবে বাসটির প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাত ২টা ৩৫ মিনিটে ১০০ ফুট রোড-সংলগ্ন বসুন্ধরা গেট এলাকায় একটি প্রাইভেট কারে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ময়মনসিংহে বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিটে ঘুমানো চালক পুড়ে অঙ্গার

সর্বশেষ ভোর ৪টার দিকে উত্তরার সোনারগাঁও জনপদের খালপাড় এলাকায় রাইদা পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ৪টা ২০ মিনিটে আগুন নেভান।

ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে বাসে আগুন

আগুনে পোড়া তিনটি বাসই সড়কের পাশে পার্কিং অবস্থায় ছিল।

এর আগে গতকাল সোমবার ভোরে রাজধানীর মেরুল বাড্ডা ও শাহজাদপুর এলাকায় আকাশ ও ভিক্টর পরিবহনের দুটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ধানমন্ডিতে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে একটি বাসে আগুন লাগে।

ভোরে রাজধানীর বাড্ডা ও শাহজাদপুরে দুটি বাসে আগুন
