ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচের স্থান সবুজায়নে চুক্তি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচের অব্যবহৃত জায়গাগুলোকে সবুজ ও নান্দনিকভাবে সাজিয়ে নাগরিকদের জন্য গণপরিসর হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলনকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্বাক্ষর করেন পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্ম সচিব আলতাফ হোসেন সেখ, আর ডিএনসিসির পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও উপসচিব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।
চুক্তি অনুযায়ী, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচের স্থানগুলোকে সবুজায়ন, হাঁটার পথ (ওয়াকওয়ে), সাইকেল লেন, বসার স্থান, আর্ট কর্নার, শিশুদের খেলার জায়গা ও উন্মুক্ত গণপরিসরে রূপ দেওয়া হবে। এতে নাগরিকদের বিনোদনের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি নগরীর পরিবেশও উন্নত হবে।
চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘এই চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকার নাগরিকদের জন্য নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। অব্যবহৃত জায়গাগুলো এখন বিনোদন ও বিশ্রামের আধুনিক পরিসরে রূপ নেবে।’
সভাপতির বক্তব্য সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, ‘ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শুধু যানবাহন চলাচলের জন্য নয়, এর নিচের স্থানগুলোও নাগরিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করে নগরজীবনকে আরও প্রাণবন্ত করতে চাই।’
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) আলতাফ হোসেন সেখ বলেন, এক্সপ্রেসওয়ের নিচের জায়গাগুলো সৃজনশীল ও কার্যকর কাজে ব্যবহার হবে, যা নগরীর চেহারা বদলে দেবে।
এদিকে সেতু কর্তৃপক্ষ ও ডিএনসিসির এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন, বায়ুদূষণ হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগ, সেতু কর্তৃপক্ষ ও ডিএনসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।