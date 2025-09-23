হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদে এক সংবাদ সম্মেলন করে র‌্যাব-৩। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পূজামণ্ডপ এবং আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে র‌্যাব-৩। এ সময় মোতায়েন থাকবে রোবাস্ট টহল, বসবে চেকপোস্ট, ডগ স্কোয়াড ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট।

‎আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র‌্যাব-৩-এর উপ-অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন।

‎মোহাম্মদ সাকিব জানান, পূজামণ্ডপে দর্শনার্থীদের ইন-আউট গেট, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সিসিটিভির স্থাপন তদারকি করা হচ্ছে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিটি ক্যাম্পে পর্যাপ্ত রিজার্ভ ফোর্স রাখা হয়েছে।

‎‎গুজব বা উসকানিমূলক তথ্য ছড়ানো রোধে সার্বক্ষণিক সাইবার নজরদারির পাশাপাশি পূজামণ্ডপ ও আশপাশের এলাকায় থাকবে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি।

‎২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার থাকবে। প্রতিমা বিসর্জনের দিনও নেওয়া হবে অতিরিক্ত ব্যবস্থা।

